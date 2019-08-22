辣蜜迷快收藏！限量LamiGirls郵票、明信片 只有這裡買得到

2019-08-22 18:07

［記者陳恩惠／桃園報導］繼桃園國際棒球場10週年文青趴後，中華郵政公司桃園郵局再次與Lamigo合作，配合辦理以LamiGirls為主題的「辣蜜趴」系列活動，首發LamiGirls個人化郵票與明信片套裝組合，皆限量3000套，自即日起，全國獨家、只在桃園郵局及各支局共92處開賣，「辣蜜迷」要搶要快，另有特別不同精美贈品贈送窗口購買的球迷，桃園郵局希望與球迷間培養良好的互動與默契，共同期待下一次的PARTY。

22女孩專屬名信片 桃園郵局家發售

桃園郵局表示，推出2019 LamiGirls年度女孩明信片組，22位2019 LamiGirls專屬個人明信片，分成2套，第一套明信片有：巫苡萱、倪暄、沐妍、琳妲、羚小鹿、ABU’U、巧柔、亞璇、牙牙、卉妮、若潼；第二套明信片則有：曲羿、孟潔、YURI、陸筱晴、菲菲、慧慧、慕霏、籃籃、張庭、彩香、凱莉絲。

明信片每套售價110元、郵票每套售價270元，據悉，才開賣不久，套數僅剩一半。

桃猿男兒明信片組 也限量3千套

另，桃園郵局也販售桃猿男兒明信片組：11位專屬個人明信片：總教練洪一中、王溢正、余德龍、朱育賢、林承飛、林泓育、林智平、郭嚴文、陳俊秀、藍寅倫、陽耀勳，每套售價110元、郵票每套售價178元，同樣限量3000套。

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