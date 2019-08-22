計程車汰舊換新補助 擬加碼數量、放寬車齡限制

2019-08-22 16:09

〔記者鄭瑋奇、實習記者吳紫瑀／台北報導〕為提升計程車服務品質，政府今年送出大紅包，拿出9.7億元推動「計程車服務提升輔導方案」，透過補助鼓勵老舊車輛汰舊換新；今年6月3日開放申請至今，目前僅剩920個名額。交通部表示，行政院長蘇貞昌日前與計程車業界見面時，指示今年補助數量將再加碼，但交通部已無年度預算，須使用行政院第二預備金，將待行政院主計總處精算可用金額後，交通部將提出降低可申請補助的車齡限制，及補助增額數量後，再開放駕駛申請。

計程車服務提升輔導方案，第一階段6月3日至6月28日，優先汰換12年以上個人計程車、合作社計程車及自備車輛參與經營者（靠行）計程車，共3038輛申請；第二階段7月11日至7月31日，放寬至10年以上計程車均可優先汰換，不過僅1042輛申請。交通部指出，目前正研擬第三階段方案，將再降低可申請汰舊換新補助的車齡，擬放寬為車輛8、9年均可申請；但目前計程車8年至10年共9733輛，擔心申請數量會超過剩餘補助，所以將待行政院第二預備金可用金額確定後，才能決定車齡確切放寬年限為何。

今年度將補助5000輛，補助總經費達9.7億元，當中燃油（含油氣混合車）3000名，每輛補助15萬元；油電混合計程車1800名，每輛補助25萬元；電動計程車200名，每輛補助35萬元，後續109年還有4000輛、110年3000輛名額。補助採兩階段撥付補助款，購車後可申請70％，6個月內無道路交通違規記點、乘客申訴確定等情形，並通過教育訓練後，可申請第二階段的30％補助款。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉表示，很多人對於政府補助計程車業都很不諒解，但其實計程車是屬於準大眾運輸一環，提供民眾交通最後一哩路的運輸服務。這次雖然交通部擬再降低可申請補助的車齡年限，但補助其實就是提供換車頭期款，後續駕駛仍需背負6、70萬元的車貸，因此，即便放寬可申請車齡，但也代表這些車輛更新，駕駛汰換意願可能不高；不過仍樂見政府願意照顧計程車業，降低有換車需求駕駛的負擔。

中華民國計程車客運商業同業公會全國聯合會常務監事梁平良說，他覺得這個補助的政策很好，但現在比較大的問題，是出在無法於補助規定的3個月內買到車、申請到牌照，這次若一併放寬期限延長至6個月，會對駕駛申請更有幫助。

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