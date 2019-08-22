白露未到白鹿先到 花蓮柚農忙採收

2019-08-22 14:49

［記者王峻祺／花蓮報導］「白鹿」颱風直撲台灣，東半部首當其衝，花蓮柚農原約在白露前後採收文旦即可，如今擔心受颱風影響，今陸續趕抵果園投入採收，但因臨時請不到工人，只好全家人總動員，就怕風雨後損失慘重。花蓮瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，目前全鄉僅採收一成，無奈要待颱風警報發布，國軍才能支援，但一遇雨又無法採收，實在苦惱。

花蓮文旦較去年略為減產，種植面積約1013公頃，占全國24％，其中最大宗的800公頃鶴岡文旦，柚農近日已陸續投入採收，但因文旦收成最怕風吹雨淋，颱風「白鹿」直撲東半部，讓柚農憂心忡忡，今早紛紛提前搶收，深怕柚子遇雨停採、落果又降甜度。

黃盛皇說，今年瑞穗總產量約4200萬台斤，目前僅採收約1成，還有9成未採，颱風將至，柚農緊急投入採收，原有請國軍協助，但回覆需颱風警報發布才能支援，無奈若下雨也沒辦法採，只好「能採多少算多少！」

他說，柚農也同步增加採收工人，已到鄰近玉里、光復等鄉鎮請人，但現在挨家挨戶都在忙採收，坦言「實在不太好找」，只好盡量找，目前只能祈禱颱風不要靠近台灣，並期望國軍盡快在風雨來臨前投入協助。

黃盛皇說，文旦採收期間最怕遇到風雨，遇雨採收容易導致文旦柚的外皮破損而腐爛，風雨過大又擔心落果，若幸運躲過風災，留在樹上的文旦甜度也會下降約1至2度，需再等個3、4天好天氣才能收成。

柚農羅峰說，每年都會進行颱風準備，調整栽培作業，將果樹顧得更健康一點，果品就不會受太大影響，由於今年白露距離中秋節僅相隔4天，所以在先前已按部就班，並提前預約工人投入採收，目前三甲地剛採收一半，近2日在風雨未大前也會繼續採收，並全力做好果樹防颱。

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