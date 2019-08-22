日月潭泳渡交管出爐 只順不能逆時鐘進入…

2019-08-22 14:29

〔記者謝介裕／南投報導〕 2019日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動，吸引2萬多人報名參加，將在9月1日熱鬧登場，今日南投縣警察局集集分局公告交管措施，活動當天車輛只能以「順時鐘方向」進入潭區，若想要反方向進入潭區，必須在當天上午6時以前抵達目的地，不然，將被勸導折返，值得社會大眾注意。

集集分局指出，日月潭泳渡活動當天，9月1日上午6時至下午4時期間，台21線57K+500至60K+300魚池至九龍路口路段4線道外側車道、台21線64K+300向山遊客中心至頭社路段4線道外側車道、台21甲線1K+800至6K+500除轉彎處外，靠左側山壁車道提供大型車輛依序停車，以及台21甲線7K+300潭南三岔路等4處道路，均開放路邊停車。

此外，泳渡當天上午6時至下午4時實施「順時鐘方向」單向管制，禁止車輛由頭社經台21甲線前往伊達邵，或是從台21線九龍路口往頭社方向行駛，同時泳渡終點站伊達邵地區的義勇街、水沙蓮街、日月街、文化街、瑪蓋旦街等道路也全部管制，除工作人員車輛外，其他車輛禁止進入。

集集分局長康健浚進一步表示，此次泳渡活動，也在水社中興停車場設置接駁站，呼籲泳客多加利用接駁車報到及離開會場，至於駕車參與活動的民眾，希望能依標線停放車輛，並配合警方交管，以免交通打結，進而確保快樂出門、平安返家。

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