憂鬱症終生盛行率達15％ 輪班工作、社群軟體都成主因

2019-08-22 14:21

〔記者周湘芸／新北報導〕根據美國心理衛生研究院的研究報告指出，一般人口中憂鬱症終生盛行率為15%，衛生福利部八里療養院醫師林勉璋指出，憂鬱症的好發年紀約落在3、40歲以後為大宗，主要以工作、家庭身體疾病壓力為主因，另外，長期投入輪班工作使生理時鐘異常、接觸過多負面資訊或社群媒體都可能加劇罹患憂鬱症的可能性。

林勉璋表示，不少人認為憂鬱症只不過是心情不好，只要改變想法就可以改善，事實上憂鬱症屬於影響腦部的疾病，其腦部功能、結構、神經傳導物質的分泌（血清素、正腎上腺素、多巴胺）、內分泌（甲狀腺、腎上腺皮質激素）、睡眠的結構、免疫反應等生理現象都與一般人不同，但可以經由治療改善。

林勉璋說明，憂鬱症為先天、後天的因素影響形成，包括遺傳、經歷過重大壓力和創傷事件、不當的對待等，另外，隨著資訊爆炸時代來臨，密集接觸負面新聞、資訊都可能成為憂鬱症原因，症狀則有憂鬱情緒、喪失興趣、胃口改變、睡眠改變、反應變慢或躁動、喪失活力、專注力或決斷力變差、罪惡感及輕生想法，若符合5項以上、持續2個禮拜以上，並排除有其他生理疾病或使用藥物等，才可診斷為憂鬱症。

林勉璋建議，若發現自身有類似症狀，可先至醫院尋求協助，進一步判斷是否為憂鬱症，並即早接受治療避免情況加劇。

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