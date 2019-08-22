苗縣1校長、1准校長猝逝 徐耀昌允諾校長健檢費提高至5千元

2019-08-22 14:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公私立中小學校長會議今天在三義鄉西湖渡假村舉行，縣長徐耀昌期勉校長們用心治校，照顧好學生之外，也要注意自身健康，於會中允諾將健檢費用由每年3500提高至5千元，鼓勵校長定期體檢守護健康。

由於今年4、5月間1名校長及1 名候用校長因病猝逝，引發外界關注，苗栗縣校長協會理事長邱廷岳在會中建議縣府重視校長健康問題及相關福利，盼提高每年健檢費用及未休假加班費天數。

徐耀昌當場裁示校長健檢費用由每年補助3500元提高至5000元，至於提高未休假加班費天數部分，只要學校有重大工程及公務影響休假，皆可提報教育處，視情況酌予提高。

徐耀昌提醒校長們用心治校之餘，也要照顧好自己身體健康以及調適壓力，並感謝校長用心辦學，苗栗學子近年來參加全國賽及國際賽成績優異，表現有目共睹。

徐耀昌強調，縣府將持續秉持教育愛，全力挹注經費照顧每一位孩子，身處AI人工智慧之科技時代，縣府除成立自造教育、科技中心及建構前瞻智慧校園外，也打造AI無人載具體驗基地，更積極推廣AI人工智慧，希望老師們能多加應用並陪伴孩子，將生活素材轉化為學生學習內容，以提昇自主創新的能力和充實終身學習的熱情，再創苗栗教育新風貌。

苗栗縣108學年度第1學期公私立中小學校長會議，來自縣內160位中小學校長齊聚一堂，由縣長徐耀昌主持，縣議會教育小組委員陳碧華、張淑芬、鄭碧玉及江村貴等議員與會，會中由教育處長徐永鴻帶領團隊說明新學期將推動的各項措施外，也針對教育與人文發展、新興毒品防制等議題，深入討論與交流。

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