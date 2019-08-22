醫病》中風不是老年專利 電腦刀治療青年中風改善癲癇情況

2019-08-22 14:10

〔記者萬于甄／台南報導〕一般認為腦中風是老年人的常見疾病，但顱內動靜脈畸形則是好發於青年族群，更是年輕人中風的常見原因，奇美醫學中心神經外科主治醫師陳志偉表示，顱內動靜脈畸形發生率雖不到1%，但每年有3%風險會引起腦出血，其中死亡率更達10%。

一名25歲林姓男子因全身性癲癇發作被送到奇美醫學中心急診，經確診其大腦右側額葉有3公分顱內動靜脈畸形病變，初期使用3種抗癲癇藥物控制，而在醫師陳志偉建議下，患者接受電腦刀治療，術後追蹤2年動靜脈畸形已完全消失，第3年已可停用抗癲癇藥物且無發作。

陳志偉表示，顱內動靜脈畸形是指腦部微血管發育不完全，動脈內的血液會直接灌注到靜脈，導致血管破裂出血；治療方式包括開顱手術、腦血管內導管療法治療等外，近年則會利用立體定位的放射手術，如電腦刀、加馬刀等，降低患者術後癲癇的情況。

奇美醫學中心電腦刀中心說，通常直徑小於或等於3公分的腦部動靜脈畸形，有80%的機率在電腦刀治療後3年內消失，且近10年來院內共有65例使用電腦刀治療顱內動靜脈畸形，7成5患者治療3年後癲癇發作情形改善，3成患者更沒有癲癇發作情形。

陳志偉認為，癲癇發作情形改善可能與電腦刀治療後動靜脈畸形逐漸萎縮有關，但是即使接受電腦刀治療，也不是所有病人的癲癇症狀會完全消失，部分患者仍需要長期服用抗癲癇藥物。

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