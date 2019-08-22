新北E19升級 首創遠端影像救護指導及火災影像通報

2019-08-22 14:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局今天公布E-1-9服務再升級，發表5大目標與3項全國首創功能，不僅透過智慧手機影像，即時提供報案者遠距線上救護指導，更與民間業者合建「119火災緊急通報影像系統」，讓泰山托老等避難弱勢場所火災時，自動報案119，傳輸即時影像畫面供消防局掌握資訊、通報指導場所人員緊急應變，未來將擴大到全市托幼、長照中心等弱勢場所。

新北市長侯友宜與大批民代到場見證E-1-9服務啟用，他也坐上接聽席，當起執勤員模擬民眾報案；侯友宜說，安居樂業是他最重要施政重點，安全尤為重要，攸關市民生命財產安全，新北市將科技運用與便民、利民、愛民等目標結合，持續打造新北成為安居樂業的宜居城市。

新北市消防局長黃德清說，「119派遣專家系統」2013年成立至今，歷經多次重大災難歷練，隨著「智能城市」的發展，升級原有系統進行，提供-效率、便利、貼心的E-1-9服務，目前已完成五大目標，創下三個全國首創等指標功能。

黃德清說，所有災害防救、救護以速度為第一要求，最快趕抵現場，就減少一分危難；升級第一項為全國、六都最快20秒效率派遣：運用大數據派遣模組快速運算、定位，派出最適消防力，結合大隊部指揮中心分工指揮，最適化佈署，提升派遣效能。

全國首創第一項，安心簡訊2.0貼心服務部分，原本安心簡訊1.0提供市民救護車已派遣訊息，2.0版本運用GIS系統提供報案人即時查詢、掌握救護車位置、預計抵達時間。

第二項全國首創「遠距救護指導」部分，運用視訊提供市民CPR、中風、小兒急救等37項遠距救護指導服務、線上諮詢項目，119值勤員會回撥蘋果手機用戶facetime功能，或傳影像連結簡訊到Android系統手機， 讓報案者在救護車到達前，協助值勤員、護理師蒐集患者影像情資、提供民眾正確急救處置，或避難逃生。

第三項全國首創的「119火災緊急通報影像系統」，消防局與中保關懷社會福利基金會協力佈建「119火災緊急通報影像系統」，當避難弱勢場所（托老、托幼、長照中心等）警報器感應火災時，可以自動語音通報119、傳輸即時影像畫面供消防局掌握情資。

至於119、110一鍵便利互通部分，每月119與110專線相互通報與支援的案件約6千件，透過消防與警察局系統整合，能使119-110轉報案件一鍵即能互通，加速通報時效。

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