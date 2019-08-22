不讓遲緩兒錯過黃金早療期 新北「早療行動車」偏鄉巡迴

2019-08-22 13:16

〔記者陳心瑜／新北報導〕許多偏鄉發展遲緩兒童因醫療資源不足，難以及早發現與治療，錯過療育黃金時期，新北市政府社會局今天獲贈兩部「早療行動車」，這也是新北第一台，兩台早療行動車就像早療行動教室，將開進北海岸等偏鄉和資源不足的行政區。新北市長侯友宜今天至蘆洲福安宮代表受贈，並頒發感謝狀、早療行動車模型致謝。

侯友宜說，早療行動車在高頂車內打造療育訓練行動教室、裝備感覺統合、粗大動作、精細動作、認知和語言繪本等各項療育訓練教材器具以及桌椅，車外電視牆則供早期療育宣導，另有活動式帳棚、活動桌椅供定點架設，作為隨車治療師評估篩檢以及社區諮詢的空間。

侯友宜說，早療行動車由早療教保員、治療師和社工師以巡迴方式，提供偏遠地區孩童的訓練、宣導、篩檢、連結資源和社區諮詢等服務。

社會局表示，截至今年4月底通報在案發展遲緩兒童共1萬3608人，約占新北市0-6歲人口數7.2%，但新北市幅員遼闊，偏鄉缺乏醫療、教育及早療機構，帶發展遲緩兒童外出需舟車勞頓，且偏遠地區許多隔代教養家庭，主要照顧者缺乏重視兒童發展概念，恐錯過療育黃金時期。

新北市社會局表示，兩台行動早療車價值共約360萬，是李福田先生透過「新北市好日子愛心大平台」媒合平台得知需求，攜手蘆洲福安宮一同捐贈。

社會局表示，「新北市好日子愛心大平台」6月17日開辦迄今，共計媒合4604萬744元，獲贈復康巴士、高頂救護車、嬰幼兒奶粉、重力被、筆記型電腦等，也有針對受暴家庭、受虐兒少及弱勢家庭提供經濟補助、提供弱勢民眾協助修繕及居家安全維護及響應高照顧負荷家庭緊急安心專案等，期盼各界持續響應。

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