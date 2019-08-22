環保署32歲生日 8位前後任署長回娘家

2019-08-22 13:00

〔記者劉力仁／台北報導〕環保署今天歡度32歲生日，創立至今共16位環保署長中，簡又新、陳龍吉、張祖恩、沈世宏、魏國彥、李應元、蔡鴻德、張子敬等8位出席，大家不分黨派，只談環保事，會場洋溢歡樂溫馨氣氛。

首任署長簡又新表示，32年前環保署剛成立時中央部會成員平均年齡33歲，是最年輕的部會，經過32年，當年的「黃埔一期」成員大都退休，但一棒接一棒，回顧32年的努力，環保署政績卓著；陳龍吉回憶，環保署升格討論了30年迄今尚無結果，期待早日升格為環境資源部；張祖恩表示，他退休後持續平均擔任環境志工，為環境打拚是相當快樂的事情。

沈世宏表示，現在各界關注空氣汙染，在他任內6年間，PM2.5平均濃度從每立方公尺33微克降到22微克，國人平均壽命增加0.67年，他離開環保署5年之間，又降了5微克，國人壽命又增加0.3年，希望大家要對環保署有信心。

沈世宏回顧，任內致力推動透明參與的決策體系，設計了專家會議機制進行決策，積極推動掩埋場活化、焚化爐轉型為生質能源中心、零廢棄填海造島計畫，希望環保署繼續推動。

魏國彥表示，環保如同床單，大家認為白色是應該的，一個小汙點，就被放大，從各項監測數計可以看到空氣品質其實變好，但外界只要發現一點小問題就擴大討論，為了環境永續，期許大家更努力。

李應元表示，環保署政策空汙、減塑等政策，都跟民眾生活息息相關，還要業者配合，推動相當不容易，也希望環保署盡速升格為環境資源部，大到地球永續氣候變遷，小至塑膠吸管的管制，責任重大，他會永遠擔任環保署的志工；現任署長張子敬則感謝歷任署長、副署長及同仁努力之下，一棒接一棒，台灣環境從荒蕪中耕耘出紮實的成果。

環保署慶祝活動主題為「因為有您，環境永續」，集結數千張環保署全體同仁照片，以蒙太奇馬賽克方式設計製作的大型壁畫掛軸，代表著環保署在這32年的成長與所創造出的美好，為了留存環保事件紀錄，特別精心編撰「環境保護32年回顧與展望」紀念專刊。

今天沒有回娘家的前環保署長包括，趙少康、蔡丁貴、陳重信、蔡勳雄、郝龍斌、張隆盛、張國龍、林俊義。

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