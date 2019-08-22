愛心告急！萬張園遊券僅賣數百 弘道盼民眾購券助老

2019-08-22 12:45

［記者陳恩惠／桃園報導］弘道老人福利基金會新北服務處九月七日週末的午後三時起，今年首度在桃園市陽明公園舉辦「憶起助老樂桃桃-來去星空戲棚迺夜市」的五小時公益園遊會，是為了服務在地獨居、弱勢、失智長輩的助老工作募款，預計發售每張面額百元的園遊券一萬張，開賣至今滿月僅售出寥寥數百張，連一成都不到，盼望大眾能認購響應做愛心，當天可以到場使用園遊券吃喝玩樂抵消費，何樂不為。

新北服務處長陳奐宇表示，民眾的愛心響應有以下幾種方式，可買每張面額百元園遊券，自用也好，轉由弘道提供給獨居弱勢長者；可繳交二百元，獲一張百元園遊券、百元捐款收據（捐款將用作提供弱勢長者園遊券使用）和一包爆米花；可繳交三百元，獲一張百元園遊券、一個現場遊樂器材區無限暢玩的手環；最後則是歡迎民眾不限金額的捐款幫助。

園遊會活動內，只能以園遊券交易，扣除成本後，將全數用於在地的助老服務，當天將安排志工陪伴四百位到場的弱勢長者同樂，透過陪伴與社會參與，溫暖長者的心。

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