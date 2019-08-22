不捨小女嬰睡垃圾堆 海青青弘會等志工幫忙清理家園

2019-08-22 12:22

〔記者葉永騫／萬丹報導〕屏東縣萬丹鄉一家低收入戶，父親無業、母親精障，育有2名2歲以下小女嬰，但全家卻住在垃圾堆中，海青青弘會與志工不捨小女嬰生活在這種惡劣環境，今天動員20餘名志工前往現場，清理出2大車的雜物及垃圾，縣府社會處也將該家庭列管追蹤，注意孩子的照顧情況。

這家低收入戶，母親有精障手冊，日前因為車禍正在服勞動役，父親無業帶小孩，放任家中堆得滿滿都是雜物和垃圾，全家生活靠低收補助，縣府處的社工前往探視發現2歲的大女兒有發展遲緩的情形，1歲小女兒照顧情況也不好，已經介入關心，為了讓小女嬰有更好的生活環境，海青青弘會發動志工結合周佳琪、洪宗麒團隊志工今天上午前往協助清理，將所有的垃圾及雜物清出丟棄。

遠從台南前來幫忙的志工陳昭羽、董瑋婷是從網路得知消息，不捨小女嬰生活在垃圾堆中，因此一大早特別趕來幫忙，而社會處社工也到場幫帶小孩，將整個環境清理的乾乾淨淨，而後續小朋友的衣服及家中的傢俱也會幫忙添購，小女嬰也會評估送早療中心治療，並且持續的追蹤，必要時才會強制安置。

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