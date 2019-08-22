園藝好幫手！ 中市廢樹枝、木屑免費領取

2019-08-22 11:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕颱風過境產生大量廢樹枝，台中市環保局今（22）日指出，為推廣廢樹枝再利用，文山綠資材中心免費提供500公噸木屑及1000公噸未破碎樹枝，除可鋪設於公園空地及樹穴，抑制雜草生長，也可作為園藝填土或土壤改良使用。

環保局說，為避免災害發生，每年颱風季節前，皆會定期修剪樹枝、整理市容，但颱風過境，市區行道樹及公園樹木難免發生傾倒或斷枝，產生的廢樹枝數量龐大。為加速去化再利用，成立「廢木料銀行」，開放民眾免費領取木屑及未破碎樹枝等木料。

樹枝（葉）再利用用途如：樹枝直徑10公分以上作為園藝應用、景觀設計、手創藝品、藝術創作；碎木直徑5至10公分做為填土，細碎木直徑2至5公分作為道路、花圃或公園等用地鋪料；木屑直徑2公分以下應作為堆肥用副資材、介質原料、鍋爐燃料。

環保局表示，目前全市共有5處廢木料領用地點，其中又以文山綠資材中心破碎後粒徑約5公分以下的木屑品質最好，受到園藝人士喜愛。該中心此次特別準備500公噸粒徑5公分以下木屑，以及1000公噸未破碎樹枝，開放民眾、學校機關及公司團體免費領取。

環保局強調，民眾每戶每月最多可領用30公噸，清潔隊提供載運服務，每月以2車次為限（不含和平區）。學校機關領用數量不限，需自備貨車領用，清潔隊將視人力機具餘裕，協助載運事宜（不含和平區）；團體及企業每月領用以60公噸為限，不提供載運服務。

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