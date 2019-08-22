衛武營週末推出華文原創音樂劇《綠島小夜曲》

2019-08-22 11:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台北市立交響樂團、果陀劇場與衛武營國家藝術文化中心今年共同推出最新華文原創音樂劇《綠島小夜曲》，集結音樂大師周藍萍不朽經典，與近年台灣音樂劇最龐大陣容，帶來音樂與戲劇的雙重饗宴，將於周末登場。

《綠島小夜曲》是台北市立交響樂團50週年鉅獻，也是首度跨足音樂劇，邀請台灣現代劇團領導品牌果陀劇場合作，推出2019年最新華文原創音樂劇，也是果陀劇場首次站上衛武營，將於周末一連2天演出。

全劇由華人音樂劇教父、果陀劇場創辦人梁志民執導，藝人卜學亮、江美琪、袁詠琳、許逸聖、張洪誠、達姆拉‧楚優吉領銜主演，金曲獎最佳作曲家李哲藝擔綱編作曲，有鑑於不朽經典的傳唱使命，再度為世人打造情歌還是溫柔的年代。

劇情描述電吉他手梁瀞文（袁詠琳飾演）因情傷返鄉，卻點亮她原本灰暗的人生，劇情伴隨著美妙音樂，交響樂團現場震撼伴奏，交織劇場能量創作，令人驚豔。

梁志民表示，很多台灣經典老歌出自周藍萍，卻鮮少人記得作曲家的名字，藉由劇中戲、故事、音樂緊密結合，讓大家感受到跨越年代浪漫音樂劇的音樂與戲劇的魅力。

值得一提的是，這次推出「港都鄉親逗陣來」4人作伙1人免費，與「敬老票」雙人半價優惠，歡迎大家共襄盛舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法