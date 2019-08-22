不再怕看牙醫 「小小牙醫夏令營」報名秒殺

2019-08-22 10:52

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市牙醫師公會與中山醫學大學牙醫學系口腔衛生推廣服務隊合作，為國小學生舉辦「小小牙醫夏令營」活動，牙醫師除了教導學童正確刷牙，還帶小朋友到牙醫診所參觀，有不敢看牙醫的小朋友參加完夏令營後，在家會主動刷牙，還會提醒大人要用牙線，活動深受好評。

基隆市牙醫師公會理事長林大偉表示，一開始的目標是希望每年一場夏令營活動，7年跑完基隆7個行政區，今年邁入第4年，由於活動獲得學生和家長熱烈好評，今年在市府教育處協助下，除了原本20日、21日在七堵區堵南國小，22日、23日還在安樂區安樂國小增辦一場夏令營活動，開放報名不到半天馬上秒殺額滿，甚至有家長要求等待候補名額。

「小小牙醫夏令營」2天的課程活動中，由中山醫學大學牙醫學系的大哥哥、大姐姐們，用營隊闖關遊戲的方式，教唱刷牙歌、刷牙教學等傳達正確的口腔保健知識和刷牙技巧，並帶小朋友到牙醫診所參觀，讓小朋友換上醫師服，坐上診療椅，互相檢查學員的牙齒是否清潔，實際體驗看診狀況，小朋友玩得開心。

有家長說，小孩在幼兒園時連牙醫診所門都不敢進去，竟然在參加牙醫夏令營時敢坐上診療椅，覺得很感動；也有家長說，小朋友參加夏令營回來後，不僅自己會主動刷牙，也會提醒大人要刷牙和使用牙線。

牙醫師林建宏說，希望藉由這樣寓教於樂的營隊方式，把書本上的口腔知識變成有趣的遊戲，把很多小朋友害怕的牙醫診所變成好玩的玩具場，讓小朋友可以養成潔牙的好習慣，家長也可以更重視自己小孩的口腔健康，從個人、家庭到學校，大家一起為守護我們下一代的口腔健康而努力。

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