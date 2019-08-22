竹市11場社區祖孫夏令營 祖孫同歡笑聲滿溢

2019-08-22 10:15

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕慶祝祖父母節，新竹市在25日舉辦「傳遞家庭新價值~祖孫做伙來 風華再現」活動外，這幾天更在水源、軍功、三民、湖濱、康樂、士林、港北、西雅、客雅、虎仔山、樹下等11個社區，巡迴舉辦祖孫夏令營活動，藉由暑假期間辦理活動製造爺奶與孫子們相處的機會，促進祖孫合作共融互動。市長林智堅表示，長輩們的生活智慧值得學習，祖孫夏令營活動讓孩子學習對長輩表達感恩與愛，也預祝全市祖父母佳節快樂。

教育處長黃錦能表示，祖孫夏令營是由一群熱心的家庭教育中心志工所設計，活動內容充實、精彩，除採用台語配音版《佐賀的超級阿嬤》電影片段，透過影片討論，讓孫子女了解現在與過去成長背景的差異，進而懂得飲水思源，尊敬並感謝長輩的付出。亦準備了「你丟我撿」、「蟲蟲向前衝」、「一步一腳印」等祖孫合作進行的動態遊戲關卡，讓祖孫一起動起來，同心協力完成遊戲任務，促進祖孫之間的良好互動，此外還能讓長輩有機會全身動一動，享受歡樂童趣的氛圍，促進長輩身心健康。

「最喜歡夏令營中和孫子合作闖關的環節，也喚起以前的童年回憶，難得能和孫子一起玩，非常歡樂、有趣！」這次參與活動的滿妹阿嬤表示；孫子小剛也玩得不亦樂乎，直說：「趁著暑假可以跟阿嬤一起參加這個活動、完成闖關，覺得很有成就感，有機會下次還要跟阿公阿嬤一起參加夏令營，祖父母節當天也要手牽手一起去嘉年華會」。

林智堅表示，考量年輕的「三明治世代」面臨「上有父母、下有子女」的壓力，竹市除發放育兒津貼、推出敬老5大照顧長輩政策外，也積極為孩子們打造兼具美學與安全的「知識遊樂地」及打造友善長者與孩子的休憩綠空間。此外並過家庭教育中心推動親職、子職、婚姻及代間教育等規劃，並辦理「祖孫夏令營」、「祖父母節嘉年華」等世代共融活動，讓新竹市民幸福感升級。

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