基隆寵物銀行整建延宕3年 議員批死亡率高1倍

2019-08-22 09:53

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會召開臨時會，市議員蘇仁和質疑，基隆市寵物銀行收容的流浪犬，近年死亡率從6.19％增至11.3％，是不是因為擴建延宕，空間不足，導致死亡率提高；對此，市府表示，收容的本來就是老弱殘兵，死亡率提高的原因有很多，不能和未擴建畫上等號，一般流浪犬貓的壽命就是3到5年，目前認養率96％，連國外都有人來認養。

蘇仁和指出，寵物銀行2016年平均死亡率6.19％，到了2018年增為11.3％，也就是收容進來100隻會死11隻，他質疑是不是因為擴建延宕，空間不足，導致死亡率提高，要求要加快改建的速度。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱說明，原先只是單純要將現有鐵皮狗舍原地改建鋼筋水泥，需要4000萬元，經過專家學者規劃建議需全區檢討，且因位屬地質敏感區域，原地坡度太陡，還有水保工程、汙水處理、自來水配管加壓等，所以重新跟農委會爭取總價9000餘萬元的工程，新建二棟建物，可收容150隻犬及50隻貓（現況為100隻犬，無收容貓），未來還有美容室、通風隔熱設備、頂樓犬隻運動區等，目前已公開招標，預計2021年2月完工。

市議員童子瑋說，動保所為民服務的項目有21項，但編制只有7名人員，反觀新竹市動保所有13名，這樣的人力差距讓我們在浪浪安置的議題上稍嫌吃力，另外還有網站訊息不足的情況，相較於桃園市動保所網站的資料，他們針對收容動物都要編號、收容時間等資訊，反觀基隆市的網頁在這方面是空白的，這些都凸顯動保所「人力不足」的問題。另外他也建議，可以把寵物銀行的名稱更改為富含教育意義的「動物保護教育園區」。

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