「穿心颱」太誇張！ 氣象專家：錯誤使用路徑預測

2019-08-22 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕白鹿颱風本週末有很高的機率侵襲台灣，但氣象專家對於有些媒體報導將白鹿說成「穿心颱」相當有意見，認為媒體過度解讀颱風路徑。吳德榮說，僅利用路徑潛勢預測圖那條線，來預估各地風雨，是完全不符合科學的行為。彭啟明也說，接收颱風訊息時，不僅要看標題，還要多花時間看內文，避免資訊落差。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，21日20時歐洲系集模式（ECMWF）顯示，50次模擬路徑分布也是北從北部海面、南至台灣南端近海，其中則有大量的模擬路徑通過台灣，顯示「白鹿」侵台的機率很高，但如果在詮釋時，只因昨日下午的「路徑潛勢預測圖」，中間那條線通過花蓮，就刻意說成「穿心颱」；那麼今晨微調為通過台東，又要說成「什麼颱」？

吳德榮認為，明顯錯誤使用「路徑潛勢預測圖」，甚至於更進一步利用那條線去預估各地的風雨，完全忽視預報誤差的存在，更是不符合科學的行為，媒體報導時，應謹慎選擇訊息來源，以免把自己變成誤導民眾的幫凶。

天氣風險公司總監賈新興在臉書上表示，系集預報提供預測颱風路徑的可能機率分佈，但不是預測唯一的解，根據100組的系集預測顯示，48小時內的分佈相對集中，白鹿接近台灣時的可能性就非常多，排除一些特別不一樣的路徑後，白鹿走法的分布可以從台灣頭到台灣尾，所以充滿了許多想像。

天氣風險公司總經理彭啟明今天也在臉書上說，接收颱風訊息，不只要看標題，還要多花30秒詳加看內文，盡量選擇較專業的媒體及專業氣象人員所提供的訊息，避免資訊的落差，尤其要避免人云亦云的流傳，颱風還沒來，菜價漲翻天的現象。

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