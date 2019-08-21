週薪6萬！ 56歲大叔、資深女主播奪全球最棒工作

2019-08-21 21:41

〔記者蕭玗欣、實習記者吳紫瑀／台北報導〕全球最棒工作得主出爐！由馬里亞納觀光局推出的「馬里亞納7日店長」，決賽今天結果出爐，最後由56歲大叔、資深新聞主播劉玉嘉殺出重圍，打敗兩位入選的年輕正妹，將前往美國度假勝地馬里亞納秘境，獲得週薪6萬元的馬里亞納店長實習機會，堪稱電影《高年級實習生》真實上演。

馬里亞納觀光局台灣代表處表示，美國海島度假勝地馬里亞納為了吸引更多年輕族群前往觀光，近年積極舉辦實習生活動，今年首次舉辦「7日店長活動」，獲選者將可在一週內體驗遊艇船長、潛水教練等不同行業，還可領6萬元的週薪，機票食宿全免，獎項總價值超過15萬元。

馬里亞納觀光局台灣代表處指出，馬里亞納7日店長活動吸引355位參賽者報名，經網路票選出前3名入圍決賽，其中56歲中年大叔、資深新聞主播劉玉嘉票數一路領先其他兩位正妹業務員王映璇、潛水教練邱鈺茹。在最後的才藝表演與評審問答階段，由劉玉嘉脫穎而出，獲選為2019馬里亞納7日店長。

劉玉嘉說，去年他花1個月徒步800公里完成西班牙朝聖之旅後，體悟到如何能平靜看待生命，雖然已經到50多歲了，但覺得在行有餘力之下，能做想做的事是很棒的。他說，當初會來參加比賽是因為覺得當下不做以後就不會再做，過程中抱持著來玩的心態，開心最重要。

劉玉嘉提到，這次最想去的是軍艦島，在一片藍色的大海上面浮現出綠色樹叢的島嶼非常美，給人一種遺世獨立、空靈的感覺。

劉玉嘉說，去年完成西班牙徒步之旅後他已經完成了發布在部落格的6萬字遊記，現在他的狀態有點像是半退休，有時間能夠做自己想做的事，希望未來他希望能成為旅遊作家，把過去其他的旅遊故事整理出來，並藉由這次前進馬里亞納能與大家分享更多的旅行經驗。#

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