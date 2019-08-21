醫訊》手術精準切除與縫合 秀傳推體驗車秀達文西機械臂

2019-08-21 22:05

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化秀傳醫院今天舉辦「達文西機械手臂行動體驗車」展示活動，將造價上億元的機械臂手術系統呈現在民眾面前，並邀請衛生局長葉彥伯等貴賓，實際操作體驗機械臂手術系統的操作，透過體驗車的展示，民眾能更加了解醫療科技的進步及達文西手術的發展。

秀傳醫院副院長林忠葦表示，陳姓患者體檢時發現一個8公分大的肝臟腫瘤，並確診為肝癌，若按照傳統的手術，是在腹部切開逾20公分的傷口，不但術後疼痛，也易有腸沾黏或感染等併發症，經秀傳醫師評估後接受微創手術，運用達文西機械臂系統切除了右半肝，手術後肚子上只有幾個1公分的小傷口，隔天就下床活動，4天就順利出院。

他說，傳統手術須在身體上切開很大的傷口才能做手術，而微創手術僅在身體上打幾個小洞，就能透過器械進入身體開刀，不僅低疼痛、出血少、傷口小、降低術後感染風險，與加快復原縮短住院天數，有助病人盡早康復。

他在操作示範精細的切割及縫合技巧時說，很多人都聽過達文西手術，卻從來有沒看過這套機械臂手術系統，透過體驗車的展示，民眾能更加了解醫療科技的進步及達文西手術的發展。

秀傳亞洲遠距微創手術中心院長黃士維則說，一般醫學院畢業後，住院醫師至少需要經過5到8年的訓練，才能培育成為合格的外科醫師，之後還必須接受高階的微創手術與機械臂系統轉換訓練，才能有資格執行達文西手術，完整的訓練才是手術的根本，如何加強機械臂手術的訓練，幫助更多外科醫師學會如何使用這套系統，也是該中心重要的目標，盼能提升醫療品質，造福廣大民眾。

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