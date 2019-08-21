醫訊》手術精準切除與縫合 秀傳推體驗車秀達文西機械臂

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化秀傳醫院今天舉辦「達文西機械手臂行動體驗車」展示活動，將造價上億元的機械臂手術系統呈現在民眾面前，並邀請衛生局長葉彥伯等貴賓，實際操作體驗機械臂手術系統的操作，透過體驗車的展示，民眾能更加了解醫療科技的進步及達文西手術的發展。
秀傳醫院副院長林忠葦表示，陳姓患者體檢時發現一個8公分大的肝臟腫瘤，並確診為肝癌，若按照傳統的手術，是在腹部切開逾20公分的傷口，不但術後疼痛，也易有腸沾黏或感染等併發症，經秀傳醫師評估後接受微創手術，運用達文西機械臂系統切除了右半肝，手術後肚子上只有幾個1公分的小傷口，隔天就下床活動，4天就順利出院。
他說，傳統手術須在身體上切開很大的傷口才能做手術，而微創手術僅在身體上打幾個小洞，就能透過器械進入身體開刀，不僅低疼痛、出血少、傷口小、降低術後感染風險，與加快復原縮短住院天數，有助病人盡早康復。
他在操作示範精細的切割及縫合技巧時說，很多人都聽過達文西手術，卻從來有沒看過這套機械臂手術系統，透過體驗車的展示，民眾能更加了解醫療科技的進步及達文西手術的發展。
秀傳亞洲遠距微創手術中心院長黃士維則說，一般醫學院畢業後，住院醫師至少需要經過5到8年的訓練，才能培育成為合格的外科醫師，之後還必須接受高階的微創手術與機械臂系統轉換訓練，才能有資格執行達文西手術，完整的訓練才是手術的根本，如何加強機械臂手術的訓練，幫助更多外科醫師學會如何使用這套系統，也是該中心重要的目標，盼能提升醫療品質，造福廣大民眾。
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秀傳醫院副院長林忠葦實際操作達文西機械手臂示範微創手術高科技。（記者湯世名攝）
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秀傳醫院副院長林忠葦實際操作達文西機械手臂示範微創手術高科技。（記者湯世名攝）
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彰化秀傳醫院今天舉辦「達文西機械手臂行動體驗車」展示活動。（記者湯世名攝）