桃園公車亭吸菸11月開罰 明年擴至超商、咖啡店騎樓

2019-08-21 21:15

［記者謝武雄／桃園報導］衛生局長王文彥今天在市政會議專案報告時表示，今年5月公告全市356座「公車站候車亭全面禁菸」，並進入為期6個月宣導期，並自11月起開罰，未來於公車站候車亭吸菸者最高可罰一萬元，另明年起禁菸區範圍將擴及超商、連鎖咖啡店等商店騎樓，也呼籲癮君子留意，以免遭罰。

副市長游建華表示，衛生局依據「菸害防制法」規定，持續擴大禁菸區範圍，打造桃園為無菸環境，並公告實施「公車站候車亭全面禁菸」措施，由於11月將開罰，也請各局處協助加強宣導，讓民眾了解禁菸範圍，以利落實法規。

衛生局長王文彥表示，桃園市18歲以上成人吸菸率從2011年的18.6％，到去年已經降至10.6％，顯示吸菸人口逐年下降，但室內不能抽菸已經成為共識，很多吸菸族轉往室外，也使得成人室外公共場所二手菸暴露率，由2011年的40.2％，到去年44.3％，形成不降反升的情況。

王文彥說，吸菸危害人體健康，二手菸亦被國際癌症研究中心（IARC）列為一級致癌物，加上，近年高中職生吸菸率逐年增長，預估未來成人吸菸率仍有上升可能，因此衛生局擴大禁菸區劃設，去年將桃園市13區衛生所周邊環境納入禁菸區，今擴大至全市356座公車候車亭，凡候車亭屋簷之垂直投影面積區域範圍均屬禁菸區，明年則規劃禁菸區範圍擴及超商、連鎖咖啡店等商店騎樓，希望讓桃園市朝無菸城市再邁出一大步。

衛生局表示，統計去年7月至今年7月底，於禁菸場所違規吸菸，裁罰吸菸案件有142件，依法可處以2千元至1萬元不等罰款，另外，業者於於禁菸場所提供熄菸器物（如煙灰缸），裁罰負責人計有94件，處以1萬元至5萬元不等罰款；民眾想更瞭解禁菸場所或戒菸需求，可撥打戒菸服務及諮詢專線0800-636363。

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