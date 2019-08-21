陳吉仲雲林勘災 承諾受損農作物納入救助

2019-08-21 18:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕上週連日豪大雨，雲林農作物水傷嚴重，今天農委會主委陳吉仲南下雲林縣，在立委劉建國陪同下勘查農作物災損，陳吉仲認為農作物受創嚴重，當場承諾將西瓜、洋香瓜、香瓜及短期葉菜類納入救助，以減低農民損失。

劉建國表示，連日大雨已造成雲林農作物受到水傷，瓜類長時間被水淹沒腐爛，木瓜落果嚴重，瓜果類受水傷無法收成，短期葉菜類受損面積也很大，葉菜品質變差，次級品價格很低，昨日他邀集農糧署會勘木瓜，已獲農委會同意，每公頃補助7.5元。

陳吉仲進入菜園了解農作物實際受損狀況，並聽取農民心聲，當下宣布將採取救助措施，以減低農民損失，包括西瓜每公頃補助6萬元、洋香瓜每公頃補助7.5萬元、香瓜每公頃補助7.5萬元、短期葉菜類每公頃補助2.4萬元、國產有機肥料每公斤補助2元，每公頃最高補助6公噸，補助施用工資1萬2000元，已清園復耕者，也可補助。

農民已將農田清園復耕者，如有產銷履歷者，因有種植數量，故可獲得補助；斗六文旦啟動大果收購機制，每公斤補助10元。

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