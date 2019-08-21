糗大了！王惠美主政見南彰捷運可行性評估2度流標

2019-08-21 18:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕糗大了！軌道建設捷運路網是彰化縣長王惠美主要政見，其中，南彰蓋輕軌捷運更是重點，不過，縣府工務處今年7月和8月已連續辦理2次招標作業，結果都沒人來投標，都以流標收場。

連續2次流標，縣府工務處副處長黃俊峰對此回應指出，工務處會先收回招標案進行招標內容的修正與檢討，並彙整民間工程顧問公司意見，等招標內容檢討修正後擇期再上網招標，何時重啟招標，要視修正內容多寡，若修改內容多、花得時間相對會久，目前尚無法確認。

名為「彰化縣大眾捷運系統「員林─埔心─溪湖─二林線」可行性研究報告評估，今年7月中旬和8月上旬上網公開招標，招標金額更由原本規劃800萬元，經評估和勻支工務處相關科室經費，提高為900萬元，可惜，金額拉高還是標不出去，工程顧問公司乏人問津。

有民眾取「惠美」諧音「會沒」，臉書開設「會沒會沒都會沒」群組平台，有網友PO文、PO圖，質疑「會沒」捷運哪裡去了？

網友開玩笑質疑捷運終究一場空，作夢夢到捷運後續發展成2套劇本，劇本一因為專家說不行，評估後不可行，尋求可能的替代案；劇本二做好評估報告報請中央，中央評估不可行。

有網友回應明知不可行卻要做，還有網友說，捷運不能只有員林二林有，線西也要！

也有民眾直言「好糗！」、「都會沒」，民眾指出，捷運到南彰，員林到二林線路廊約24公里，沿線人口密度集，現連公車路網都還不是很便利，「還不會走，就想飛」怪不得可行性報告第1步就卡關，「究竟是想法前衛或是太天真讓我們繼續看下去」！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法