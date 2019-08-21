逢雨必淹 頭份國道下涵洞長年淹水問題有解

2019-08-21 17:56

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市中山高速公路匝道出口下方兩處涵洞，為地方居民通往省道台1線中華路的便道，但由於地處低窪，每逢驟雨必淹水，人車常需涉水而過，險象環生，苗栗縣議員陳光軒與立委鍾孔炤國會辦公室會同相關單位會勘後，決議於南側涵洞口增闢側溝引流、北側涵洞則將原有截流溝加深增寬，加強排水盼能改善淹水問題。

中華路為來往頭份、新竹的重要幹道，但許多市區車輛因礙於中華路口的紅燈停等時間長，因此會從國道1號下方涵洞進出，穿過兩個涵洞後分別銜接顯會路及中華路1258巷，可直接匯入中華路或頭份市區，是在地人倚賴的便道。

但近來常有強降雨，每逢驟雨來襲時，地勢低窪的2座涵洞及中間通道排水不及，經常淹水，積水深達半個輪胎，汽、機車經常冒險涉水而過，多有不便且安全堪虞，但因該處管理分屬交通部高速公路局及頭份市公所，雙方於權責認知有所落差，因此遲無法改善淹水問題。

陳光軒透過鍾孔炤辦公室協調高公局、頭份市公所到場共商對策，決議由高公局於北側涵洞往南的右側土地上增闢約10公尺長側溝，將道路排水溝的水匯流至路外溝渠，增加排水效率；而南側涵洞則由公所將現有的截流溝挖深加寬，使積水能往側邊引流，加上涵洞出口的抽水機同步運作，可望解決淹水問題。

陳光軒表示，地方鄉親反映多年的問題，卻因權責劃分不清而延宕改善進度，如今適逢雨季，解決淹水困擾迫在眉睫，現已協調行政機關規劃處理，預計最快9月底完成，希望盡速提供民眾安全的通行環境。

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