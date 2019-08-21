酒癮患者疑神疑鬼擔心被監視 精神科醫師發文引發熱議

2019-08-21 17:06

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜到峇里島打麻將被拍，宮廟麥克風無聲，到驚爆座車被裝追蹤器，韓都懷疑是「國家機器」搞鬼，而知名精神科醫師林耕新日前在臉書發文「疑神疑鬼，擔心被監視，很多酒癮患者的精神症狀。」，雖未點名是誰，卻引發網友熱議。

耕心療癒診所院長林耕新今受訪，對於網路上討論他影射韓國瑜有酒癮，他表示，沒有指名道姓，他不認識韓國瑜，韓國瑜也不是他的病人，臉書的發文不是在影射韓國瑜，「但如果真的有怎樣，還是要即早就醫。」

林耕新表示，酒癮比藥癮傷害更大，因為酒精隨手可得，且酒癮都慢慢成癮，不少人因失眠而開始喝酒，且酒精有耐受性，會越喝越多，甚至成癮而不自知。

林耕新說，長期酗酒會傷肝、影響大腦，可能造成幻覺症，曾有酒癮患者出現視幻覺，會看到「小小人」，酒癮還可能導致高沙可夫症候群的腦病變，眼睛震顫、搖頭晃腦，意識不清楚等症狀。

林耕新說，酒癮患者會有懷疑心重、害怕被監視，對周遭的人不友善及被害妄想症等，大多酒癮患者病識感差，不願意就醫，經常衍生很多社會問題，他承辦高雄市衛生局戒除酒癮的輔導計畫，提供酒癮患者藥物治療及心理輔導。

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