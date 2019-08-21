山區通訊攏ㄟ通 台南首創無線電加入民政體系安全防護網

2019-08-21 16:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大台南幅員廣大，偏遠山區易受地形阻隔，有防救災通訊遮蔽問題，南市民政局深入山林，在楠西、龍崎山區高點建置第2期無線電中繼站台，讓偏鄉山區無線電通訊無死角，首創全台民政體系安全防護網。

有鑑於2016年「0206震災」經驗，為因應即時災情掌握，南市民政局創全國之先，以公私協力方式，已在新營民治市政中心大樓、麻豆新樓醫院及中西區1棟商業大樓，利用西側平原制高點建置第1期無線電中繼站，並為37區公所添購新型無線電數位手提台。

南市民政局指出，南市土石流潛勢區集中於東側山區，尤其白河、東山、楠西、南化、六甲、玉井及龍崎等區域，每當颱風豪雨期間，強降雨造成土石鬆動，相當危險，區公所為了保護民眾安全，常要進行疏散撤離。

此外，在山區封路、封橋或落石坍方、路樹倒塌等災情也在所多有，災害脆弱程度高，災情的傳遞就特別重要，因此民政局審慎評估，建置楠西站、龍崎站台，補足山區無線電訊號缺口，避免災害脆弱地區成為通訊孤島。

其中，楠西站海拔約1029公尺，龍崎站約300公尺，皆是地形制高點，啟用後訊號預期可涵蓋東側多個行政區。

民政局表示，這2站除維繫山區無線電通訊外，更以其海拔上的優勢，能與第一期3個站台進行數位連網，透過數位漫遊達5個站台，訊號幾乎涵蓋整個大台南地區。

民政局長顏振標說，未來民政團隊防救災只要拿著無線電手提台，在整個大台南地區移動，溝通都無礙，「人到哪裡，訊號就到哪裡」，當全市常態救災通訊設備中斷時，可作災情通報聯繫，也可作為消防或警察無線電系統的備援機制。

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