百名學子金榜提名 北高雄家扶中心贈獎學金勉勵

2019-08-21 16:38

［記者黃旭磊／高雄報導］147名受扶學子考取大學、研究所，北高雄家扶中心致贈獎學金勉勵。

「2019年大專獎助學金頒獎典禮─家扶助你一幣之力」今天（21日）於鳳山和樂宴會館舉辦活動，今年以來，北高雄家扶中心扶助2715戶家庭、4697名學童，其中有576名大專生，今年指考放榜後，有147名考取大學，其中33名考取國立大學、114名考取私立大學，也有學生早先錄取研究所。

扶幼委員、助學人及8名大學生代表，分持印有「家扶助你一幣之力」小愛心，共呼口號「家扶助你一幣之力」，家扶愛心之燈位於中心點瞬間亮起，象徵串聯各界愛心。

上榜學生獲助學金1萬元，減輕註冊、生活及住宿費壓力，而成績優秀大專生各獲1至2萬元。

受扶學生阿丹考取高雄醫學大學醫務管理研究所，到場感謝家扶從2002年起，連續16年提供經援。阿丹表示，就讀小三時，父親工作意外病逝，母親為印尼籍華僑，從事清潔工、便當店員工，非常努力撐起家業，幸有在台親友支援幫忙，感謝政府低收補助、家扶中心協助，「陪伴度過困難歲月。」

北高雄家扶中心主任魏宗胤說，每年需發放獎助學金近1500萬元，除了家扶基金會總會補助，另需籌款助學金，本學期僅獲84萬元，距離目標仍有差距，呼籲各界支援讓學生順利就學。

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