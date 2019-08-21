體驗台東縱谷文化 延平、關山23、24日揪你來

2019-08-21 16:32

［記者王秀亭／台東報導］台東縱谷的延平、關山兩鄉鎮不約而同選在暑假尾聲辦活動，23日延平鄉首次由在地青年發起「延鹿東驅」音樂祭；關山鎮主打小鎮風情，24日「關山故事生活節」從早到晚要打開小鎮舊時光迷人底蘊。

延平鄉公所表示，音樂祭起源於營建署城鄉發展署「花東地區養生休閒及人才東移推動計畫」，串聯一群熱愛居住土地的延平青年加入，鄉公所連結縣府文化處、東河鄉公所、高台好協會、華盟拉力賽是運動推廣協會等資源，首創「延鹿東驅」音樂賽事活動。

23日下午3時起，在永康多功能廣場的草地音樂祭，由30人的桃園文化團八部合音開場，接續有發熱帶樂團、黑孩子、8664樂團，晚間則成為樂團、舞團較勁戰場，由延平鄉音樂人王宏恩、知名經紀人陸君萍及網紅FJ234擔任評審，創作歌手吳汶芳則壓軸演出，活動直到晚間10時。

台東縣文化處24日在關山鎮舉辦的關山故事生活節，中午12時至下午6時在關山鎮三角公園（三民路與民權路口），有「散步分享─日嚐生活」導覽，帶著民眾逛小鎮及品嘗在地美味，「小鎮市集」展現在地文創能量、「藝起來我家」有在地樂團展演，「關山什麼社」有文創產業媒合、百工換宿等成果分享，「黃昏的炊飯香」開放20組家庭免費體驗早期生火炊飯。

縣府文化處表示，關山鎮街區上野許多具歷史風味的老宅及日式屋舍，時間彷彿凍結在街角巷弄間，風貌獨特，在24日主場活動外，23至30日推出「有一種風格叫小鎮」地圖尋寶APP集點活動，遊客可配合小鎮地圖進行線上尋寶挑戰，完成即可獲得點數，至特色店家折抵消費。還有5場「藝起來我家-庭院分享」動態展演，由在地居民分享自家庭院邀請藝術、表演者進駐演出，開放民眾前往聆聽。

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