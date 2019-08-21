桌上擺的、樹上掛的…廢輪胎再生變藝品

2019-08-21 16:21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕廢棄輪胎要如何處理？向來讓人十分頭痛，因為是很難處理的垃圾，在虎尾鎮興中社區一個個廢輪胎藉由手作藝術脫胎換骨，希望能推廣成全國獨一無二的輪胎藝術村，保證顛覆所有人對輪胎的印象。

你相信嗎？不論是桌上擺的、樹上掛的、地上放的全都是輪胎做成的，有鸚鵡造型、白鶴、公雞、青蛙、天鵝、貓頭鷹…，讓人眼睛一亮、讚不絕口，興中社區甚至與虎尾科技大學高教深耕計畫結合，導入青銀共創，讓學生進入社區服務，帶動老舊社區的生命力。

因為父母親年邁，約15年前從台北返回虎尾的興中社區發展協會總幹事鐘顯華，為了帶動老舊社區蓬勃的活力，2017年接任社區總幹事後，利用輪胎再生的概念，創作出各種輪胎手作藝術，更發下宏願要打造一個輪胎藝術村。

鐘顯華一頭栽進廢輪胎的世界，從改變材質到設計造型，找出輪胎的特性，不僅廢物利用，還變成讓人眼睛一亮的藝術品，參加雲林縣社區規劃師競賽時獲得頭獎，並開發出輪胎工藝作品。

社區開辦長青食堂後，鐘顯華邀長輩一起動手DIY再生輪胎，作出鸚鵡、貓頭鷹等藝術品，未來將陸續推出12生肖輪胎裝置藝術，並結合虎尾科技大學社會實踐計畫中心教授林俊男帶領高教深耕計畫的師生團隊加入，導入虎科大青銀共創服務，為老社區注入新活力。

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