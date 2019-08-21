時尚品牌將台灣列中國一部分... 外交官劉仕傑號召寄信發聲

2019-08-21 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕日前一些時尚品牌，將台灣列為中國的一部分，對此，外交官劉仕傑發起「時尚膝蓋硬起來！一人一信」活動，向台灣民眾呼籲，寄信給這些名牌的媒體窗口，強調「讓品牌聽到我們的聲音」。

劉仕傑昨（20）日於臉書PO文表示，因受到一些時尚界朋友主動聯繫，對於日前一些時尚品牌紛紛在社群媒體發出道歉信，以及修改網頁上台灣的國家標示，決定和臉書粉專「時尚編輯的真心話」發起「時尚膝蓋硬起來！一人一信，拯救名牌爛品味！」活動。

劉仕傑將擬好的英文信放在粉專上，供大家複製貼上，他表示，希望透過大家的力量，讓品牌們聽到我們的聲音，進而能夠更正官方網站對台灣的稱呼；活動說明內文提及，希望能喚醒品牌的初心，不是要品牌選邊站，僅僅是希望這些品牌能以更開放的方式處理台灣與中國的國家爭議。

目前已將此信寄給Versace、Givenchy、Coach跟Swarovski等名牌的媒體聯繫窗口，此外，活動說明除了寄信之外，也可以到品牌的FB、IG、Twitter私訊或tag表達意見。

臉書粉專「時尚編輯的真心話」也發文指稱，這些品牌是絕對不會鳥我們的，但是至少要為自己發聲，之前UN Women事件後來在各界的反應下也徹文了，也許可能還是有一點點用。

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