大雷雨狂襲雙北 士林時雨量飆至86.5毫米

2019-08-21 15:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天午後受熱力作用影響，大台北地區民眾冷不防遭大雷雨襲擊，中央氣象局稍早也發布災防告警系統警告大台北地區民眾留意強降雨、陣風、雷擊等劇烈天氣現象，低窪地區要慎防淹水。

根據氣象局統計，截至下午3點，近1小時台北士林區時雨量已飆至86.5毫米、台北市劍潭也有83毫米、台北市太平國小達80.5毫米、新北市三重達78毫米、台北市士林區陽明高中達75.5毫米，皆超過氣象局定義的大雨標準。

氣象局稍早已針對台北市、新北市發布大雷雨訊息，時間持續至下午4點15分為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法