台東泰源山區15戶無自來水可用 劉櫂豪爭取前瞻900萬延管

2019-08-21 15:25

［記者黃明堂／台東報導］台東東河鄉泰源村中興一帶15戶居民因無自來水飲用，自來水公司規劃管線工程所需經費約900萬元，立委劉櫂豪爭取，水利署允諾列入「前瞻基礎建設-無自來水地區供水改善計畫」優先辦理。

立委劉櫂豪今天邀集水利署副總工程司林元鵬、台灣自來水公司第十區管理處處長李慶興前往東河鄉泰源村中興地區會勘無自來水改善情形，爭取經費協助。東河鄉鄉長葉啟伸、代表會主席鄭志昌、尚德村村長陳其清、泰源村村長吳占勝皆與會出席。

劉櫂豪說明，東河鄉泰源村目前供水普及率僅60.84%，其中居住在中興一帶居民約15戶，因住戶分散、距自來水幹管較遠、接管經費龐大而無自來水可用，故平常需自行引接數公里遙的山澗水使用，一遇颱風濁度太高或久日不雨，日常用水即出現問題，因此劉櫂豪特邀水利署、自來水公司及東河鄉公所等單位現場會勘，研議改善方案。

劉櫂豪指出，本案經自來水公司勘估後，規劃該區需埋設100m/mDIP管線約1900公尺、增設1座配水池及改善1座加壓站，所需工程經費近900萬元，為加速改善居民生活，他要求水利署將本案優先列入「前瞻基礎建設-無自來水地區供水改善計畫」辦理，水利署並允諾全力協助，同時指示自來水公司儘速辦理後續事宜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法