竹縣推廣油茶 湖口鄉加碼補助每公頃4萬元

2019-08-21 14:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府推廣休耕地種植油茶，目前全縣面積已逾90公頃；其中，湖口鄉以「台灣正茶油」建立品牌，除了中央的補助，湖口鄉公所加碼訂定補助計畫，今年度起4年補助新植油茶苗首年每公頃4萬元獎勵金，希望能吸引更多農友加入。

縣府農業處表示，早年縣轄油茶多以粗放方式種植於山坡地，但近年由於食安問題，市場對油茶的接受度及需求度漸增，峨眉、關西、湖口、北埔及新埔等鄉鎮專業種植農戶漸增，目前全縣油茶種植面積約92.9公頃，可收穫面積約83.5公頃，其中，湖口鄉、關西鎮及峨眉鄉農會皆輔導農友成立油茶產銷班，合計3班。

湖口鄉農會表示，該鄉油茶面積42公頃，油茶為可供食用油料的樹種，副產品在醫療、化工及農業等領域都具有用途，綜合利用價值高。油茶成長越大收益越高，但初期1、2年植株小開花結果少沒有產量，3、4年起開始逐年倍增，10年後每公頃可能達到年收益180萬元，是水稻的6到7倍。

目前，中央農糧署透過「對地綠色環境給付計畫」及「特用作物產業結構調整計畫」，對基期年休耕農地及基期年農牧用地新植油茶皆有提供相關補助。

湖口鄉長林志華表示，為減輕農民新植油茶初期無收益的經濟負擔，108年度起至111年，訂定了「新竹縣湖口鄉推廣油茶補助新植油茶苗計畫」，補助該鄉新植油茶地農友首年獎勵金每公頃4萬元，希望在中央與地方資源的挹注下，吸引更多農友加入油茶種植的行列，並共同為打響湖口鄉茶油品牌而努力。

農業處也鼓勵農民結合產銷班及農會資源共同推廣「台灣正茶油」品牌，並同步申請產銷履歷驗證，今年度驗證費由政府補助2/3，且通過驗證面積由政府對地補助每公頃2.5萬元，期許農友透過產銷履歷驗證，提高油茶生產品質及市場區隔度。

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