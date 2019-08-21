讓學弟妹吃得更安心 古亭校友大方贈自研「洗菜神器」

2019-08-21 14:42

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘭陽水漾科技公司開發出微奈米氣泡洗菜機，標榜可降解各類蔬果表皮殘留的各式農藥，該公司創辦人江俊彥今將這套被譽為「洗菜神器」的設備，捐贈給母校古亭國小，他說，宜蘭營養午餐免費即將上路，他希望讓學弟妹用餐更安心。

56歲的江俊彥為古亭國小39屆校友，現為知名上市科技大廠的董事，4年多前他返回家鄉宜蘭，在宜蘭科學園區創立蘭城水漾科技公司，專營食品廢水、清洗系統的設計、製造為主。

多年前，江俊彥研發第一代氣泡洗菜機，強調採物理方式，降解蔬果表皮農藥，為了回饋母校教育，產品剛出廠，就捐贈1部給予古亭國小，用於該校廚房的蔬菜清潔使用。

最近氣泡洗菜機開發出第二代，江俊彥免費將第一代設備升級，用市價50萬元的新機，取代先前捐贈給古亭的洗菜機。

江俊彥說，洗菜機是以奈米級的微氣泡，將蔬果表皮的殘留農藥降解，過程僅是採用水的物理特性，沒有加入其他化學物質；將蔬果泡入機器約兩分鐘，就能完成洗菜流程，不僅能降解農藥，還能延長保鮮期限。

江俊彥說，機器研發前後，樣品均送往食品科學研究所分析，食材農藥都是「零檢出」；宜蘭縣營養午餐免費政策即將上路，他希望學弟、妹在享受餐點同時，也能兼顧食品安全，吃得更安心。

古亭國小校長黃賜福說，近年社會越來越重視食品安全，營養午餐食材的檢驗都有嚴格標準，洗菜機加入後，食安防線增加至2道，家長、學生、老師可以更放心。

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