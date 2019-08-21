「主席阿貝」相揪 歡樂魔法劇團周日宜蘭演藝廳戶外開演

2019-08-21 14:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市民代表會主席林智勇為讓宜蘭市內學童快樂成長，以「主席阿貝」的名義，邀請「歡樂魔法劇團」，於週日（25日）在宜蘭演藝廳戶外廣場，演出「歡樂魔法馬戲團」兒童劇，宜蘭市公所也協助劇團演出；林智勇說，希望讓藝術教育深入城市肌理，陪伴還自快樂成長；宜蘭市長江聰淵說，盼藉此給學童一個不一樣的暑假。

紙風車劇團因台中市政府刁難，取消原定公益演出，引起各界議；林智勇鑒於該事件台中市政府疏忽了孩子們笑容損失，為了讓藝術去政治化，回歸本質，於周日晚間7點半，邀請「歡樂魔法劇團」到宜蘭演藝廳戶外廣場演出，要帶給宜蘭市的孩子，一齣結合特技、魔術、街舞、唱跳，探討團結、友情與勇氣等教育意義的兒童劇。

「歡樂魔法劇團」成立於2014年，由一群熱愛表演藝術的工作者共同組成，劇團主要目的，是希望透過兒童劇的表演，讓孩子就吸收飽滿藝術能量；本次在宜蘭市的演出，要擺脫「表演藝術高居殿堂」的窠臼，透過特技、魔術、唱跳的感官整合，讓孩子於欣賞演出過程，可以激發無限創意，間接得以成長。

林智勇表示，文化底蘊豐富的「宜蘭城」讓市民悠遊快活，在市公所的重視與代表會的全力推動下，成功讓文化藝術領域在宜蘭可以盡情揮灑，希望藉由這次演出，讓文化藝術教育深入城市肌理，陪伴孩子成長。

江聰淵表示，感謝「主席阿貝」邀請「歡樂魔法劇團」到宜蘭演出，在開學前提供大、小朋友一個優質的休閒娛樂，為暑假劃下完美句點，市公所對國家未來主人翁也同樣感到重視，基於文化生活是人民的基本權利，政府應讓民眾不會因為身分、年齡等原因產生落差，於資源分配上，追求有效及均等，以鼓勵不同對象平等參與文化活動。

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