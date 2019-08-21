嚇人！7旬翁突然聽不到 原來耳朵長滿菜花…

2019-08-21 14:38

〔記者謝介裕／南投報導〕南投1名年約70歲黃姓男子，耳朵內部常有搔癢感，好像積了許多耳垢，但怎麼挖就是挖不出來，有時還會流膿或流出帶有血絲的分泌物，幾天前狀況更加惡化，右耳突然聽不到聲音，火速前來衛福部南投醫院就診，經醫師透過內視鏡初步檢查，結果竟是右耳裡長滿乳突狀腫瘤，即是俗稱的「菜花」，連醫師也大感不可思議！

衛福部南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬說，一般人對於耳朵內長菜花，一定十分疑惑不解，原因在於菜花是「人類乳突瘤」病毒，感染的方式主要是接觸性感染，如口腔、生殖私密處等皆為常見的侵犯位置，同時乳突瘤病毒分類很廣，最容易透過性傳染的則屬第6型及第11型，加上許多民眾可能已經感染人類乳突瘤病毒卻不自知，以致手碰觸完私密處未清洗乾淨而摸耳朵或挖鼻孔，才導致跨區感染病毒，黃男就是典型的例子。

據側面了解，黃男會不定期會至家庭理髮店修剪頭髮，偶爾還會要求店家協助刮鬍子、挖耳朵等服務，醫師推測可能是理髮店使用非拋棄式的掏耳朵工具，而使其外耳道意外感染了「菜花」，還好經手術切除腫瘤後，黃男右耳的聽力已逐漸恢復正常。

南投醫院院長洪弘昌提醒民眾，「菜花」雖屬良性腫瘤，且感染初期不痛不癢，很少有不適的症狀，容易被忽略，等到出現症狀時，大多已明顯影響生活品質，如果疏於注意或是延遲就醫，仍有癌變的可能性，不能輕忽，同時呼籲社會大眾，不要與他人共用私人衛生用品，接觸過公共場所用品後，更應勤加洗手，才是避免意外「中鏢」的保健之道。

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