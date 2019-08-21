埔里、國姓木瓜雨災受損嚴重 瓜農盼列現金救助項目

2019-08-21 14:16

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣的百香果、苦瓜、絲瓜已列本次豪雨災害現金救助項目，但埔里鎮、國姓鄉木瓜栽種面積逾170公頃，水傷與疫病導致果實腐爛，逾5成無法收成，卻未列入現金救助，令瓜農相當不平，公所則希望中央能夠協助，儘量彌補農民的損失。

0812豪雨造成南投縣農作物受損，農委會依農業天然災害救助辦法辦理現金救助，救助地區為全縣，救助項目為百香果、苦瓜及絲瓜，百香果每公頃救助7萬5千元，苦瓜、絲瓜每公頃3萬6千元。

埔里鎮長廖志城昨天接獲栽種木瓜的農民陳情，認為本次受災程度不比這3項作物輕，今天與縣議員陳宜君實地前往籃城里等主要栽種區勘查，發現受災情形真的很嚴重。

林姓農民指出，入夏以來高溫，已影響網室栽種的木瓜開花結果率，又碰上連日豪大雨，水傷與炭疽病加速蔓延，許多已接近收成的果實腐爛，無法收成，還在成長的部分只能儘量以藥劑搶救，能救多少算多少，許多瓜農的受損程度逾5成，南投縣的現金救助項目竟缺木瓜項目。

廖志城指出，鎮內經公所登記有案的木瓜栽培面積就有140公頃，連同未登記的應該近200公頃，目前1分地的網室加肥料、藥劑等成本至少12萬元，這次雨災特別嚴重，盼中央能夠一併重視，減輕瓜農損失。

國姓公所也表示，國姓木瓜面積約3、40公頃，受損率也逾5％、受損程度也達20％，希望列入現金救助。

立委蔡培慧指出，已要求農委會等所屬單位儘速派員下鄉勘查，實地了解作物受災情形，協助農民減輕損失。

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