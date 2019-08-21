掀新一波韓國來台熱潮！2PM玉澤演擔任台灣觀光代言人

2019-08-21 14:37

〔記者蕭玗欣／台北報導〕韓國來台市場自2013年花漾爺爺節目來台取景後掀起一波新熱潮，但近幾年市場趨於成熟，來台人數成長趨緩。為掀起新一波來台旅遊熱潮，交通部觀光局找來韓國超人氣偶像天團2PM成員玉澤演，擔任台灣觀光新代言人；玉澤演今天中午應交通部觀光局邀請，來台4天3夜、拍攝觀光局在韓國市場的全新宣傳影片。

玉澤演被韓國民眾網路票選為2019年最被期待的退伍藝人之一，自今年5月退伍回歸後聲勢更加看漲，其健康活潑、平易近人以及2PM時期熱中學習中文的形象被交通部觀光局相中，成為2019-2020年度韓國地區的台灣觀光宣傳代言人，為即將邁入台灣觀光2.0的韓國市場行銷注入爆發力。

觀光局表示，此次台韓兩地拍攝製作團隊將以代言人玉澤演充滿陽光、旺盛的活力特質，重新詮釋來台旅遊豐富多元的樣貌，同時結合觀光局主題年，包含2019小鎮漫遊年及2020脊梁山脈年。影片將採微電影及穿越時空的拍攝手法，體驗台灣特色景點並以各種影像風格呈現。

觀光局表示，玉澤演將透過粉絲團隨時發布在台拍攝期間的花絮及台灣特色景點，擴大韓國民眾對台灣觀光旅遊魅力的了解。

在拍攝行程出發前，玉澤演也透露盼能藉此機會一探台灣各地美景、大啖台灣美食小吃，更能進一步完成精進中文能力的夢想。

觀光局周永暉局長表示，台灣除了擁有豐富多樣的觀光資源，兩國間航程僅2.5小時，尤其台灣的美食、文化及友善安心的旅遊環境深受韓國民眾喜愛，十分適合韓國民眾出國旅遊。

觀光局近年因應韓國市場特性，積極運用偶像代言與知名旅遊電視節目結合的雙向行銷策略，韓國旅客自2013年引起首波來台熱潮後逐年持續成長，加上台韓觀光交流會議定期舉辦加深雙方交流，2017及2018年韓國旅客來台均突破百萬人次，是來台第4大客源市場，今年上半年韓國旅客來台達55萬5,565人次，較去年同期成長9.69%，尤其在20與30歲世代來台旅客具有高度成長。

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