精進全民國防教育 扶輪社參訪屏東空軍六聯隊

2019-08-21 13:24

〔記者張忠義／高雄報導〕屏東扶輪社今天由王家瑞社長率隊參訪空軍第六混合聯隊並慰勉官兵辛勞，受到聯隊長魯非凡少將等人接待，安排社友參觀C-130模擬機動態體驗，C-130H、E-2k及P-3C三型機，並試戴飛行頭盔、跳傘、求生背心及體驗射擊T91模擬器，過程穿插有獎徵答強化全民國防教育觀念。

聯隊長魯非凡表示，聯隊執行空中運補、傷患後送、人工造雨、空域監偵及制海反潛等任務，肩負空防安全重任，期盼藉由參訪體驗，讓扶輪社友了解空軍官兵戰訓任務內容，深入了解並支持國防，精進全民國防教育成效。

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