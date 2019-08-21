新北生字語詞簿改版 教育局：設計不同主題創作、提升美感

2019-08-21 13:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕配合108新課綱上路，新北市國小的生字語詞簿全面改版，今天首度亮相，除了具備練習寫硬筆字的功能，還結合閱讀文章，並設計主題圖樣，呈現美感，希望提升學生的國語文能力。

教育局長張明文表示，新北生字語詞簿改版具有三大特色，包括閱讀、硬筆字及美感。低年級的學生練習用硬筆字寫生字及語詞，中、高年級增加閱讀文本欣賞，提供親子共讀互動機會。市府邀請鶯歌工商學生依據閱讀文本及內頁，設計不同主題創作，提升美感。

莒光國小五年級學生俞妡表示，媽媽告訴她，寫字要認真，從字可以知道寫的人的樣子，剛開始學硬筆字時，媽媽常叮嚀握筆姿勢與筆法，她只好耐著性子一筆一劃寫，偶而也會感覺不耐煩，但是久了慢慢養成習慣，發現把字寫好沒有想像中困難。

莒光國小三年級學生于瑩說，練習寫硬筆字後，每天都和美麗的文字在一起，心情變得愉快美好。新的生字語詞簿封面變得比以前漂亮，穿插有趣、溫馨的故事，很想快點收到自己的生字語詞簿。

張明文說明，新北市自編生字語詞簿邁入第13年，免費提供給學生，適合老師教學使用。配合108新課綱上路，歷經近1年討論，邀請專家學者協助閱讀文本指導及硬筆字撰寫，結合國小教師及鶯歌工商學生合力編撰，過去生詞簿只有練習寫字的功能，新版增加延伸的閱讀文本，只要掃描QRcode，就可聽到原版相聲內容，兼具閱讀、硬筆字及美感功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法