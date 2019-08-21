有吃有玩有表演 基隆海鮮啤酒節31日登場

2019-08-21 13:30

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆區漁會、昇鴻建設開發公司連續第4年在基隆八斗子漁港舉辦「星晨碼頭海鮮啤酒節」活動，8月31日活動當天備有2000份酥炸黃金蟹、川燙小卷、黃金天婦羅及啤酒套餐，一份200元，現場安排魔術表演、星光幫歌手陳柏叡演唱，以及推啤酒杯、喝啤酒比賽，精彩可期。

基隆區漁會理事長游日興表示，黃金蟹、小卷都是當季時令海鮮，正是最新鮮好吃的時候，「星晨碼頭海鮮啤酒節」活動參與人數年年創新高，已經是基隆八斗子每年盛夏最精彩的戶外啤酒音樂活動。

每年都參加啤酒節活動的立委蔡適應也說，辦活動的緣由是在一次餐敘上，大家討論到希望加強推廣基隆海鮮，在炎炎夏日大啖海鮮與啜飲啤酒，抓住夏天的尾巴，歡迎大家一起來參與。

主辦單位表示，啤酒節活動31日下午4點30分起在八斗子直銷中心廣場登場，有歌舞表演、推啤酒杯及喝啤酒比賽，現場還有胖卡餐車、文創攤商進駐，設置兒童歡樂遊戲出租區，有大型氣墊溜滑梯、兒童遙控電動車、小型電動碰碰車、兒童腳踏車等，邀請大小朋友一起來歡度週末夜。

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