新竹魚丸pk台南牛肉 黃偉哲先喊豎大拇指喊「好吃！」

2019-08-21 12:52

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕台南市長黃偉哲與立法委員郭國文造訪新竹市，行政院政務顧問鄭宏輝與市長林智堅一起介紹最具有「新竹味」的在地知名店石家魚丸，端出新竹隊魚丸湯要和台南隊牛肉湯來個大PK，黃偉哲與郭國文直豎大拇指大呼好吃！

鄭宏輝表示數十年人氣高居不下的石家魚丸已相傳四代，在新竹飄香超過76年，是新竹最在地也最具特色的小吃。其魚丸特別之處在於口感與獨特的內餡配方，有別於其他魚丸只有豬肉餡，新竹人氣魚丸內餡加入荸薺與蔥花，使口感更有層次，在多年經營後累積出好口碑，成為最有「新竹味」的代表之一。

林智堅也說石家魚丸是新竹人都推薦的「巷仔內」小吃，也是他從小吃到大的童年回憶。他特別推薦滷肉飯加蛋配上一碗魚丸湯，這樣的搭配是許多竹科人與新竹老饕最愛的美食組合。

黃偉哲表示，石家魚丸湯與台南牛肉湯各有特色，都是在地人最愛。黃偉哲也表示台南牛肉湯之所以能夠享譽全台灣，是因為台南牛肉湯使用「溫體牛」，使口感更鮮嫩，而全台灣唯一供應「溫體牛」的屠宰場，就在台南善化區。

鄭宏輝強調「越在地，越國際」！台南府城是台灣最知名的「美食古都」，新竹風城同樣也是一座具有歷史的古都，同時有許多極具當地特色的美食文化。鄭宏輝期盼能與市長林智堅一起行銷最在地的「新竹味」，同時也將新竹市深厚的文化介紹給更多人認識。

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