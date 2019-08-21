新竹縣政府火車單身派對 928啟動

2019-08-21 12:39

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府青年事務中心9月28日將主辦火車單身派對聯誼活動，這個名為「青春列車．戀戀福隆」的火車羅曼史單身聯誼活動，即日起受理報名，男女各有80個名額，只要未婚、年滿21歲以上到45歲，且在新竹縣工作或定居的青年男女，每人只要500元就可以報名參加。

縣長楊文科期待配對成功率至少有12~15％，所以自掏腰包買了2張馬來西亞來回機票，準備要送給幸運配對成功、又有好手氣的有緣人抽獎，抽中就能比翼雙飛。

中心主任田永元說，縣長楊文科很關切青年男女晚婚、不婚的終身幸福問題，所以上任後先後已在竹東、關西各舉辦過1場單身派對聯誼活動。

竹東場男女各有70人報名，現場配對成功有10對。其中有1對是2男同時傾心在1名女子身上。關西場在今年桐花祭時舉辦，當時男女各有30人參加，現場配對成功有5對。所以這次期許能有12~15％的配對成功率，至於是男女配、女女配、或是男男配，縣府尊重多元成家、順其自然。

縣府青年事務中心表示，這次的火車羅曼史列車單身聯誼活動即日起受理利用BECLASS的線上平台報名，活動當天早上8點在竹北火車站集合後，大家一起搭乘4節專列直奔新北福隆海岸，回程經舊草嶺隧道、猴硐再回竹北，縣長楊文科將擔任這列青春列車的列車長，希望能促成有緣人攜手共赴未來人生。

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