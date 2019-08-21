南投反建新殯儀館 陳抗遞交2600多份連署書

2019-08-21 12:33

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市軍功、東山、內興、內新等4里組成的反興建殯儀館自救會成員，今日前往南投縣政府行政大樓前廣場陳抗，並遞交2600多位里民所簽的連署書，縣府民政處長吳燕玲代表接受後表示，目前殯葬業者已退件，未來若再提出申請，除非獲得地方民眾支持，不然，縣府絕對會與民意站在同一陣線，從嚴把關、審查。

繼埔里、竹山之後，最近又有殯葬業者向縣府提出名為「中興生命園區殯儀館」的設置案，面積約為9830平方公尺，預定地位於南投、中興及中寮等3處交界地帶，惟因每天進出車輛繁多，加上緊鄰水源區，才引發民眾強烈的陳抗，繼7月包圍行動迫使縣府及業者取消會勘行程後，今再度前往縣府行政大樓遞交里民連署書，堅決表達反對興建殯儀館的立場及決心。

前南投縣議會議長吳棋祥、縣議員羅美玲、南投市民代表廖學輝等人表示，草屯鎮人口數與南投市差不多，迄今仍無殯儀館，而南投市目前已有1座縣立殯儀館，若不敷使用，縣府可自行規劃擴充設施，實無再建其他殯儀館的急迫性及必要性。

南投縣政府民政處長吳燕玲說，業者在之前民眾陳抗後即退件，日後若想再提出申請，該處也承諾會善盡讓地方民眾「知」的權利，同時要求業者一定要與殯儀館預定地周邊的鄰里召開座談會，並列入評審要件，換言之，只要民意不支持，想要取得許可興建殯儀館，可說是難如登天。

縣府明確的答覆及承諾，也獲陳抗民眾高度肯定，整個陳抗秩序良好，並在1小時左右平和落幕。

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