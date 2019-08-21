基市祥豐街挖不停 民怨改開越野車

2019-08-21 12:35

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市祥豐街是連結市區及海洋大學的重要道路，近一年來頻繁施工，整條路坑坑巴巴，民眾抱怨「要改開越野車才能上路」，水公司表示，因為正在進行管線汰換工程，但是工程遇到中油管線錯置問題，才會拖延工期，會爭取用最快的速度完成全部工程，讓市民朋友的交通衝擊降到最低。

中正區市議員張顥瀚說，水公司管線汰換工程遇到中油管線錯置問題，大家沒有協調好，導致沒辦法統一施工，於是不同管線單位必須三天兩頭開挖，整個工期拖延許久。他要求一定要經過完整協調規劃，各單位統一施工，一次工程一次搞定。

水公司表示，單號側將在這個月完成铣刨加封，接著還要進行雙號側施工，預計工期60天，將於10月底完工。接下來祥豐街雙號側施工期間，從正榮街口，到祥豐街198號，將會採取部分路段進行單側車道的封閉管制，另一車道採取雙向放行。

張顥瀚說，這段工程會影響到許多巷口及二信高中、正濱國小的學校上、下學進出，施工到這些出入口時，一定要有完整交通規劃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法