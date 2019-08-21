台東山區一株老咖啡樹 竟是日本百年企業創始人所種

位於東河北源村的這株咖啡樹是日本企業KEY COFFEE創始人所種，今立百年碑紀念。（記者黃明堂攝）

2019-08-21 12:23

［記者黃明堂／台東報導］台東縣泰源山區有一棵樹齡約百年的老咖啡樹，竟然是日本老牌咖啡KEY COFFEE創始人柴田文次所種植。他的孫子、現任董事長柴田裕為家傳企業尋根，與東河鄉公所共同立碑，今天揭幕。

這株賴比瑞亞品種老咖啡樹位於北源村的小聚落，地名就叫「咖啡園」，在日治時代，整片山谷都種咖啡，因此得名，當時所種成千上萬的咖啡，都已砍除，改種柑橘類，獨留這棵高度約一層樓半的老樹。

日本KEY COFFEE創立於1920年，董事長柴田裕說，爺爺在他9歲時就去世，他從家族長輩轉述得知祖父曾在台東泰源及嘉義蘭潭種咖啡，3年前特別尋根，找到祖父年輕時種植的地方，並找到僅存的這棵老咖啡樹。

柴田表示願重振北源咖啡產業，採購行銷到日本各地，讓日本人喝到香濃的北源咖啡。

柴田裕說，他有採集咖啡葉化驗，這是賴比瑞亞品種，在世界咖啡種種佔的比例很低，樹形較高，葉片較大，咖啡因也較重，很適合重口味者。

百年咖啡樹旁種植柑橘的66歲農民陳旺生說，他是看這種棵咖啡樹長大的，甚至連媽媽也是，從媽媽口中得知，這棵咖啡樹是日本人種的，台灣光復之初，滿山谷都是咖啡，還有日本公司的事務所。

陳旺生說，自己從小會採生咖啡來吃，甜甜的，媽媽也會採咖啡葉來蒸粿，特別香。為了保留老咖啡樹的種，他還從樹下挖小苗，移植到自己的柑橘園，種了6棵。沒想到不久前來了日本人（指柴田裕）來這裡，說要找祖父種的咖啡樹，還問了祖父在台灣生活情形。

東河鄉公所特別將這棵老咖啡樹的周遭環境整理，並且立碑，希望納入觀光資源。今天由縣長饒慶鈴與鄉長葉啟伸、柴田裕等人共同揭碑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法