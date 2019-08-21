華信班機台中降落偏離跑道 調查結果出爐

2019-08-21 12:05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕去年8月22日華信航空一架編號AE788的ATR72-212A型客機，晚間在大雨中降落台中清泉崗機場，疑似因大雨視線不佳，不慎偏離跑道，發生擦撞跑道邊燈事故，造成機場一度緊急關閉。運安會調查結果今出爐，指出飛航組員未遵守華信航空航務手冊規定，在班機進場能見度不符合操控落地標準條件下，由副駕駛員操控航機進場落地，而操控駕駛員在解除航機自動駕駛改以手動進場操控過程中，航機持續偏離跑道，也未能修正路線。

報告指出，華信AE788客機當時機上載有正駕駛員、副駕駛員各1人、客艙組員2人和乘客70人，共計74人。大約在晚間7點28分左右，該機在台中機場36跑道進場落地，滾行過程中偏出跑道道面並擦撞跑道邊燈，造成航機及3盞跑道邊燈損壞，機上人員均安。

報告將可能肇因指向3大因素，包括事故航機飛航組員未遵守華信航空航務手冊規定，於航機進場能見度不符合副駕駛員操控落地標準條件下，由副駕駛員操控航機進場落地；其次，操控駕駛員在解除航機自動駕駛改以手動進場操控過程中，航機持續向左偏離跑道中心線，操控駕駛員未能掌控航機橫向控制，將航機修正回跑道中心線。

另外，正駕駛員容許航機偏離跑道中心線的偏移量較大，降低安全裕度的容錯範圍，未認知航機持續緩慢左偏的可能風險。航機於觸地前因雨勢影響視線，航機落於跑道邊線附近且持續左偏後，正駕駛員才介入操控修正，導致改正不及，航機偏出跑道。

調查報告也發現，事故航機下降前，操控駕駛員執行進場提示內容僅為進場程序等資訊，未依公司 CFIT/ALAR 預防衝出跑道檢查表及威脅與疏失管理內容，檢視大雨、雷暴、低能見度等天氣威脅對進場落地可能增加的風險。此外，台中機場跑道地帶內的跑道邊燈基座處存在坑洞與堅硬的水泥結構垂直面，增加衝偏出跑道事故時航空器損壞的可能性。

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