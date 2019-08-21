1對1師徒制 基隆社區師傅帶青年學手藝

2019-08-21 11:41

〔記者盧賢秀／基隆報導〕青年孩子不想讀書又沒有進入工作職場的孩子怎麼辦？基隆市聘請了3位職場達人擔人「愛心社區師傅」，以師徒制方式1對1指導青少年，學一技之長，找到人生方向。

基隆市副市長林永發今天頒發聘書給3職業達人，有福社區的寮國咖啡館、隆順汽車修理廠及中正公園的群賢閣蔬食餐廳3位負責人，他們3人目前都用人帶著青少年學技術、穩定工作。

教育處指出，這個「愛心社區師傅」是針對國中畢業後15至18歲未就學、未就業的青少年，透過多元課程探索，找到他們想學的技能，找社區師傅，1個帶1個培訓專業技能。

教育處指出，目前有教煮咖啡、汽車修理和蔬食餐廳，在學習過程中青年發展署會付給學習青年交通費、獎勵金和保險費，讓他們可以安心學習，找到人生方向。

目前在群賢閣蔬食餐廳學習工作的小安說，他平時對餐飲有興趣，在這裡同仁的教導下，他每天按時起床、坐同事的車子上班，他學習到甜品製作技術、服務客人的禮節等，他覺得自己快樂學習、是個幸福的孩子。

市府也歡迎具合法營業登記且有愛心、耐心的各類職業達人，加入社區師傅行列，幫孩子找到人生的方向。有興趣的民眾可向教育處（24301505轉510）或基隆市學生輔導諮商中心（24301585）接洽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法