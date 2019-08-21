驚悚！連日豪雨沖刷 花壇皮革工廠如站懸崖邊

2019-08-21 11:39

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化最慘災情！16日中部地區豪雨加上地震災情不斷，其中彰化縣花壇鄉陳姓鄉民的皮革工廠地基慘遭掏空，工廠圍牆崩塌達60公尺長、7公尺深，部分機具、鍋爐受損，評估重建經費高達700萬元，加上父親過世前的200萬元龐大醫藥費，讓他欲哭無淚，由於他平日行善，有部分鄉民前來協助，還有地方公司捐錢救急，縣政府也派員前往勘災，希望能協助度過難關。

陳姓鄉民指出，15日深夜到16日清晨彰化地區降下豪大雨，他的皮革工廠慘遭大水沖入，造成工廠後方地基慘遭掏空，加上16日清晨的強震，整座長達60公尺的圍牆承受不住而崩塌，掏空更深達7公尺，廠房後方部分機具、鍋爐也受損，直到今天仍不知該如何處理。

陳姓鄉民預估整個工廠受損面積約50坪，重建經費高達700萬元，由於他父親過世前還有一筆200萬元的龐大醫藥費，整個壓力一下子灌入，讓他欲哭無淚，打算賣機器、皮革來籌錢重建。

陳姓鄉民為花壇鄉地方臉書社團的版主，當他工廠崩塌受災的消息傳出，連日來有許多鄉親及之前曾受他幫助的民眾前來協助整理環境，並送來磚塊，還把倒塌的水塔扶正架設穩固，另有當地公司高層前來致贈慰問金，縣政府也派員前來勘查災情，期望能給予實質上的幫助。

這次豪雨加地震，彰化地區多個鄉鎮市傳出諸多災情，包括彰化市、花壇鄉、和美地區、鹿港鎮及田中、二林地區都有或多或少的農損、淹水等災情，這起花壇鄉工廠地基掏空，當地居民稱很可能是全縣最嚴重的受災戶。

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