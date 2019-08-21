管線施工提前完成 台中大停水可望提早復水

2019-08-21 11:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水公司配合台中市府進行潭子及北屯幹管線遷移檢修二合一工程，部分地區從昨天早上10點起大停水23至46小時，台水董事長魏明谷今在臉書宣佈，工程進度超前，潭子區管遷改接工程，施工提早3.5小時，潭子、大雅區已恢復供水；北屯區工程也提早5小時完成，原定明天22日9點復水，也能提前陸續送水。

魏明谷指出，台水配合台中市政府「潭子區外環路1號道路銜接工程」，辦理管徑1000公釐自來水管線遷移暨1350公釐送水幹管檢修作業，在同仁日以繼夜的努力及市民朋友的理解配合下，許多地區工程進度提前也隨後陸續提前復水，並會陸續在嚴密的監測水壓後復水。

魏明谷指出，台水會盡心盡力的做最好的施工與最快的復水，由衷感謝同仁的辛勞付出及市民朋友的理解包容配合。

台水這次大規模停水從8月20日上午10點起停水46小時，集中於從鐵路以西、文心路以南至文心南路以東區域，中區、西區、北區全區停水；東區、南區及北屯、西屯、南屯區部分區里。大雅、潭子部分地區則預計停水23小時。

台水第四區處也提醒，停水區域於復水後，管線巷道末端及大樓之地區，供水將可能延後4至6小時恢復，初期送水可能較混濁，請用戶暫勿取用俟水清後再進水。

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